Luke Shaw diz que não percebe por que é que José Mourinho, que o treinou no Manchester United, continua a apontar-lhe o dedo. O técnico português afirmou que as bolas paradas do lateral-esquerdo foram «drasticamente más» frente à Rep. Checa.

«Claramente, estou na cabeça dele, pois ele pensa muito em mim. Não é segredo que não nos demos bem. Acho que ele era um treinador brilhante, mas o passado é passado. É altura de seguir em frente. Eu estou a tentar fazê-lo, mas ele claramente não. Está sempre a falar de mim, o que acho bastante estranho. Até alguns colegas já questionaram 'qual é o problema dele?', 'por que é que ele continua a falar?' Precisa de seguir em frente», disse Shaw.

O defesa do United concluiu depois: «O que ele diz agora não é nada comparado com o que era antes, para ser sincero. Já ultrapassei isso. Cresci imenso. Nos três anos que passei com ele aprendi muito. Agora acho fácil ignorá-lo e rir-me. É melhor ignorá-lo e continuar com a minha vida.»