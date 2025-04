José Mourinho reagiu este domingo ao episódio com o treinador do Galatasaray no dérbi turco, quando o treinador português apertou o nariz ao homólogo, o que resultou numa suspensão de três jogos.

Em conferência de imprensa, após o vitória frente ao Trabzonspor (4-1), o treinador do Fenerbahçe confessou que cada um tem a própria versão da história, mas que Hollywood está atenta ao alegado «teatro» de Okan Buruk.

«Uma imagem vale mais que mil palavras. Se contar o que aconteceu, seria a minha versão, mas o treinador do Galatasaray tem a sua própria. As palavras não significam muito e as imagens falam por si. Tenho a certeza que Hollywood viu o que aconteceu», disse.

Sobre a luta pelo campeonato turco, liderado pelo Galatasaray, com mais três pontos, Mourinho não quis dar prognósticos

«Não quero responder sobre a luta no campeonato, porque a resposta que der pode ser perigosa», concluiu

O Fenerbahçe é atualmente segundo lugar, com 68 pontos.