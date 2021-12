Matilde Mourinho, a filha mais velha de José Mourinho, venceu esta terça-feira o prémio de Marca de Joalharia Revelação do Ano, atribuída pela associação de joalheiros profissionais. Essa distinção atribuída em Londres deixou o pai, José Mourinho, naturalmente feliz da vida.

«Que dia fabuloso! Um pouco de descanso, um pouco de compras de natal, Basílica de São Pedro e a minha filha Matilde ganhou um increvelmente prestiogioso prémio de joalharia», escreveu o treinador da Roma nas redes sociais.

Recorde-se que Matilde Mourinho, de 25 anos, criou há uns anos uma marca própria de joalharia, chamada 'Matilde Jewellery', para a qual ela desenha as peças. A marca tem tido grande repercussão, já tem uma loja própria no centro de Londres e conta com José Mourinho como um dos maiores embaixadores.