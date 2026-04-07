José Mourinho explicou que não utilizou Gianluca Prestianni de início contra o Casa Pia (1-1) porque não treinou e teve uma expressão curiosa para retratar o estado físico de Alexander Bah.

Condição física de Bah e Prestianni

«Prestianni não começou o jogo porque chegou doente da Argentina, com febre, nem ao centro de estágio ia. Ontem mostrou-se disponível para vir a ajudar, mas não treinou quase. Neste momento se temos algo a funcionar bem é o Prestianni e o Schjelderup.»

«E depois há as coisas paralelas. Não é desculpa, mas sinto que Dedic é Dedic. A sua intensidade, a sua irreverência é importante. Dois jogos de suspensão para ele, quando a maioria dos cartões vermelhos neste campeonato não dão dois jogos de suspensão. Apanhámos um Bah um bocadinho à imagem do Froholdt [no sábado]: chupado física e psicologicamente pela eliminação da Dinamarca. Senti muita falta do Dedic.»

Anísio, Ivanovic e Pavlidis ao mesmo tempo

«Claro que treinamos os três pontas-de-lança. A ideia era óbvia. Dar largura com alas ofensivos, Prestianni e Schjelderup. Um único médio contra uma equipa que não tinha posse e os três atacantes. Sempre que o fizemos no treino as coisas correram muito bem. Do minuto 80 ao 90 não houve jogo. A senhora VAR só deu seis minutos de compensação. É difícil de avaliar. Mesmo assim tivemos uma boa ocupação da área.»