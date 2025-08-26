«Apuramento com o Fenerbahçe? Consegui coisas muito mais difíceis»
José Mourinho desvaloriza duelo que pode selar o apuramento do Fenerbahçe para a Liga dos Campeões, 17 anos depois
01:19
«Apuramento do Fenerbahçe? Consegui coisas muito mais importantes e catalogadas como impossíveis»
00:58
«O Benfica é uma boa equipa... muito completa, competitiva e equilibrada»
00:56
«Nós não temos muitas opções para fazer coisas diferentes»
00:53
Mourinho e as declarações do vice-presidente do Fenerbahçe: «Acreditem, não sei quem é...»
02:09
«Geny Catamo na lista do Fenerbahçe? Honestamente acho que nem há nenhuma lista»
00:32
«Amanhã a equipa da casa vai sentir o apoio, força e paixão dos seus adeptos»
01:31
«Acho que sou o único que tem o nome numa rua em Setúbal, se calhar significa alguma coisa»