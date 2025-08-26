José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, falou aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Fenerbahçe, da segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. Após ter dirigido várias críticas internas, o técnico foi questionado pelo Maisfutebol se um possível apuramento iria para a vitrine dos maiores feitos enquanto treinador.

Apuramento com o Fenerbahçe

«Consegui coisas muito mais importantes e muito mais difíceis, quase catalogadas como impossíveis de atingir. Não consigo dizer isso deste jogo. Ainda que esse jogo signifique milhões importantes para os clubes, ainda que esse jogo tenha significado para jogadores que nunca jogaram Champions ou que jogaram poucas vezes as Champions. Para muitos deles, significa um sonho jogar ao mais alto nível na Europa. Não consigo de todo considerar o jogo da manhã como um jogo fundamental ou um jogo 'top-5' ou top qualquer coisa.»

Benfica inclinado para o lado direito

«O Benfica é uma equipa equilibrada. É uma equipa equilibrada que defende bem e que se estrutura muito bem do ponto de vista ofensivo, que tem boas dinâmicas de construção, que depois também é perigosa em transição. Tem jogadores rápidos que são bons a atacar o espaço. O Benfica é uma boa equipa. Não é que eu esteja aqui a vender uma história, a tentar pôr o Benfica num patamar que não é o seu. O Benfica é uma boa equipa. O Benfica é uma boa equipa. É uma equipa muito completa, muito competitiva, muito equilibrada.»