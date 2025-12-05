José Mourinho, treinador do Benfica, quis responder às críticas dos comentadores televisivos após o Dérbi Eterno desta sexta-feira (1-1), em conferência de imprensa.

«O Sporting fez o jogo que conseguiu contra nós. Não acho que tenham vindo aqui a jogar para o empate. Considero-me na luta. Pode ser uma luta desigual, mas considero-me na luta. Estamos a três pontos do Sporting, a cinco do FC Porto com um jogo a mais. Mesmo que sejam oito, considero que a equipa está cada vez melhor. Vai crescendo e escondendo as limitações. A equipa interpreta o jogo como equipa. Sabe enfrentar os momentos mais como equipa.»

«Esta semana parecia que o Sporting vinha aqui, e não digo isto com desrespeito, porque o Sporting foi sempre respeitoso, parecia que menos de cinco [golos sofridos] era bom para nós. Parecia que éramos uma equipa de coitadinhos. Que a segunda equipa do Sporting vinha à Luz e ganhava fácil. Enfim, não foi assim.»