Na conferência de imprensa após a vitória incrível do Benfica sobre o Real Madrid, com um golo de Trubin, José Mourinho admite que se apercebeu já nos descontos de que era preciso mais um golo.

Reação ao jogo

«Eu já ganhei e já perdi jogos. Já ganhei e já perdi eliminatórias no último minuto, mas nunca com um guarda-redes a fazer um fantástico golo que muitos atacantes gostavam de fazer. Pensava que já tinha passado por tudo, mas afinal não. A situação caricata, mas dolorosa, é o momento em que faço a substituição do António e do Ivanovic para fechar a porta, porque a informação que tinha é que ganhar chegava. Depois afinal já não chega, com algum golo em algum lado. Os próprios treinadores não perceberam. O próprio Trubin não percebeu muito bem. Quando ganhamos a falta lateral, tínhamos de ir com tudo. Não quis ir com tudo e disse ao Dahl para ficar atrás, porque pensei: 'Se não ganharmos 4-2, ganhamos 3-2 e morremos de pé'. O 'grandão' faz um golo fantástico independentemente do que aconteça no futuro. Já sei que tivemos uma sorte incrível porque nos toca ou Inter ou Real Madrid. Para os benfiquistas mais jovens, para essa miudagem é uma noite incrível.»

Respeito pelos jogadores

«Os jogadores fizeram um jogo extraordinário. Não quero acreditar que amanhã não haja respeito para com eles. Se amanhã não houver respeito, é porque passámos uma barreira indescritível. Estou super contente pelos jogadores.»