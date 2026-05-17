Na reação ao último jogo da temporada do Benfica (vitória sobre o Estoril por 3-1), José Mourinho admitiu o teor de uma conversa com Jorge Mendes em que o Real Madrid veio à tona.

«A única coisa que tenho em mãos é a proposta do Benfica que não vi, mas o Jorge Mendes diz que é uma proposta muito boa. Mas tambem é verdade que não falei com ninguém do Real Madrid. Mas ninguém é estúpido e obviamente que entre o Real e o Jorge penso que houve contactos que podem transformar-se em contactos comigo durante a próxima semana. Aí devo decidir o meu futuro.»

Razões para sair ou ficar

«Não vou comentar muito sobre isto, ao contrário de muitos treinadores, quando saio de um clube não faço comentários sobre o passado olho para o presente. Não vou estar a justificar os motivos. Mas tem coisas em que pensar obviamente.»

Diferença entre discurso de Mourinho e as notícias

«Como justifico? Tu é que tens de justificar. Num minuto vês uma coisa, num minuto seguinte o contraditório nos jornais. Mais do que tenho dito não posso dizer. Deves perceber o fenómeno do que eu. Agradeço ao presidente ter-me feito treinador do Benfica. Ter-me feito proposta de renovação de contrato. Decidimos aquela janela de 10 dias e eu quero utilizá-la, não digo para sair, mas para ter tempo para decidir. Não tenho oferta não tenho nada. A única coisa que tenho, e sou claro nisso, é que o agente falou comigo e disse: 'Atenção que pode haver uma situação real e séria com o Real Madrid. Vamos esperar.»