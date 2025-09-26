José Mourinho aponta fadiga: «Para morder, é preciso ter frescura»
Treinador do Benfica disse que a equipa precisou de ser pragmática em certos momentos
01:42
«As boas equipas que não jogam na Europa, podem jogar olhos nos olhos com os grandes»
00:57
Mourinho: «Regresso a Stamford Bridge? A melhor coisa vai ser rever o meu filho»
02:32
«Não há tempo para grandes cirurgias, no máximo um bocadinho de botox»
01:05
Mourinho e a juventude da equipa: «O Barreiro era o avôzinho do banco com 25 anos»
01:00
«Conversa com apanha-bolas? São miúdos que estão ali a sofrer e a sonhar»
01:22
«Lukebakio de início? O objetivo era começar bem, mas foi o Gil que começou melhor»
01:12
«Pragmatismo? Foi o Gil Vicente que nos obrigou a jogar da maneira que não queríamos»
01:02
Mourinho e o reencontro com César Peixoto: «Perguntei-lhe se gostava disto...»