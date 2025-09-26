José Mourinho, treinador do Benfica, analisou em conferência de imprensa a vitória por 2-1 obtida em casa diante do Gil Vicente, na sétima jornada da Liga portuguesa. O técnico falou de «falta de frescura» da sua equipa.

«Para 'morder' precisas de ter frescura, que é aquilo que não temos agora. Há muito jogador cansado. Até porque tive essa experiência quando treinei o União Leiria, as boas equipas que não têm Europa e uma semana de preparação, podem jogar olhos nos olhos com as equipas grandes quando elas estão em dificuldade. E quando existe qualidade, como é o caso do Gil Vicente. Nós estamos em dificuldade. Felizmente, estamos a entrar no ciclo de três dias de descanso em vez de dois. Eles foram resilientes. O mais importante eram os três pontos contra uma boa equipa.»

É agora o Pragmatic One?

«Pragmatismo é levar o jogo para onde queremos. Foi o Gil Vicente que obrigou a isso. Começou-se a notar a pouca energia, pouca velocidade nas transições. Meti o Tomás [Araújo] a lateral porque fecha o espaço interior, foi sempre na dimensão do pragmatismo. Mas ter só pragmatismo como filosofia não chega no Benfica. Foi importante ser pragmático para nós em certos momentos.»