José Mourinho estreou-se oficialmente pelo Fenerbahçe, da Turquia, com uma vitória sofrida, por 4-3, ao Lugano, em jogo da 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Bem ao seu jeito, justificou o resultado, depois da partida, com o facto de ter jogado num relvado sintético.

«Não queríamos arranjar desculpas antes do jogo, mas é difícil jogar futebol de qualidade num relvado sintético. A bola fica presa, os jogadores não conseguem driblar, o jogo fica lento. Não percebo como a UEFA permite que jogos da Liga dos Campeões se disputem em relvados sintéticos. E não percebo como uma boa equipa, como o Lugano, quer jogos num campo destes. Não foi bom para o jogo», afirmou na conferência de imprensa.

José Mourinho acusou ainda o Lugano de falta de desportivismo, no terceiro golo dos suíços: «Foi um jogo com sete golos, os adeptos gostam de golos. Para mim, como treinador, os três golos sofridos não são um bom sinal. Não gostei de sofrer um golo de bola parada, o segundo golo foi um remate fácil e no terceiro não houve fair-play, eles deviam ter nos dado a bola e não deram.»

Por fim, Mou falou de Mattia Croci-Torti, treinador do Lugano: «Parece-se comigo quando eu era jovem. Fala demasiado, queixa-se demasiado. É a emoção da juventude. Ele tem mais sorte do que eu, porque quando me comportava assim, era sempre expulso», terminou.