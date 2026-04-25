Dodi Lukebakio ficou frustrado ao ser substituído do Benfica-Moreirense (4-1) e José Mourinho explicou o que se passou. Confessou até ter gostado do «bate-boca».

Frustração de Lukebakio na substituição

«Lukebakio não gostou de ser substituído, a poltrona não tem culpa da frustração de um jogador que não gosta de ser substituído. Tivemos um bate-boca que eu gosto. Ele perguntou porque tinha ser substituído, a minha resposta foi mais violenta mas segue, não se passa nada.»

Lukebakio perde oportunidades

«O maior culpado da pouca utilização dele é o Prestianni. É um bocadinho como dizia há um par de semanas... Na época passada, estávamos a lutar pelo título e estamos agora a sete pontos por culpa do FC Porto. De qualquer das maneiras, jogadores tem as suas características. Jogadores e treinadores têm de ir ao encontro um do outro. Eu e o Schjelderup estivemos muito longe um do outro e neste momento não podíamos estar mais perto. O Lukebakio tem algumas vertentes pelas quais não sou apaixonado. Ele tem de se aproximar. Às vezes penso que se calhar o Diamantino Miranda se estiver bem dos joelhos, com bola no pé também rebenta com isto tudo, mas agora correr para trás é preciso dar ao pedal. E precisas de o querer fazer. Analisas o nosso golo sofrido contra o Moreirense e percebes o que estou a dizer.»