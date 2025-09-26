José Mourinho, treinador do Benfica, analisou em conferência de imprensa a vitória por 2-1 obtida em casa diante do Gil Vicente, na sétima jornada da Liga portuguesa. Em resposta ao Maisfutebol, o técnico explica a titularidade de Dodi Lukebakio

Lukabakio jogou mais do que 45 minutos

«Estava 2-1 e sem grandes soluções no banco para a posição. O Ivanovic na direita não consegue jogar naquela posição. Ainda o pus lá para dar um bocadinho de energia, mas depois vem para zona interiores, perde muito a bola sob pressão e tentei ir com o Lukebakio o mais possível. Com 3-1 era diferente. Com um 2-1 queres segurar, mas é preciso ter alguém em campo que possa atacar e ser perigoso. Deixei-o um bocadinho mais e agora há três dias para descansar.»

Porquê de jogar de início?

«Você vai-se rir mas o objetivo era começar bem. Quem começou bem foi o Gil. O objetivo era ter gente que pudesse dar um início de jogo forte. Não o fizemos, mas na primeira parte demos uma boa resposta. O penálti que ele faz é um movimento importante, que só ele é que pode fazer nesta equipa, na rutura em profundidade. Não temos alas puros em abundância. Quis começar com os dois para dar mais intensidade, largura. Pensava que podíamos fazer mais golos em bola recuperada e metida na frente.»