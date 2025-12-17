Declarações de José Mourinho, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, após a vitória por 0-2 frente ao Farense, nos oitavos de final da Taça de Portugal, disputados esta quarta-feira, 17 de Dezembro, em Faro.

[Tem preferência entre FC Porto e Famalicão nos quartos de final?]

Não tenho. Será sempre mais uma viagem ao Norte, mais um jogo fora de casa e um dos adversários mais difíceis do campeonato. Será um jogo difícil para nós – e para eles.

[A equipa já está exatamente como quer?]

Exatamente como quero nunca estará. É assim que tem de ser. Há sempre coisas a melhorar: não éramos a melhor equipa do mundo antes, não somos agora porque temos resultados positivos e a equipa tem jogado bem.

Vejo uma equipa sólida, com boa identificação de processos, as recuperações, após perder a bola, são boas. A equipa está bem e num bom momento. Esperemos na segunda-feira, frente a um grande adversário, confirmar isso.