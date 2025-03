Apesar de estar totalmente focado no Fenerbahçe, clube com o qual acaba contrato no final da próxima temporada, José Mourinho não fecha as portas a uma experiência na Escócia.

«Treinar o Celtic ou Rangers? Neste momento não, porque tenho um trabalho que me motiva e que exige lealdade. Mas no futuro? Porque não?», começou por dizer em conferência de imprensa.

Na véspera de defrontar o Rangers, nos oitavos de final da Liga Europa, o treinador português elogiou a liga escocesa pela «paixão» que tem.

«Podem dizer que a liga escocesa é uma liga de duas equipas, mas é uma liga de paixão. E para mim, paixão no futebol é tudo. Jogar em estádios vazios ou em competições onde não há aquele fogo da paixão… não faz sentido nenhum», referiu.

«O Celtic e o Rangers são grandes clubes, com grandes bases de adeptos, com grandes emoções, grandes responsabilidades e grandes expectativas. Porque não?», acrescentou.

Com o contrato a terminar em 2026, e com a imprensa turca a avançar com uma possível negociação, Mourinho garantiu que está focado no trabalho e desvalorizou o próprio «futuro».

«O meu futuro não é importante, o que é importante é o futuro do Fenerbahçe. Tenho o meu contrato por mais uma temporada e neste momento só penso no Fenerbahçe, no meu dever e lealdade ao clube», concluiu.

O Fenerbahçe recebe esta quinta-feira o Rangers, às 17h45, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.