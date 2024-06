Um dia depois de ser apresentado como novo treinador do Fenerbahçe, José Mourinho falou aos jornalistas sobre vários temas, entre eles o mercado de transferências e apontou mesmo alguns jogadores que não quer na Turquia.

«Sobre o mercado há muitos rumores quando não tenho clube, mas nunca falei sobre nenhum jogador relativamente a transferências. Agora vamos mover-nos na direção de forma a procurar jogadores com o perfil que queremos para melhorar a equipa, mas não falei com ninguém. Sobre o mercado não é tempo para correr, para alimentar remoções e agir emocionalmente, mas é tempo de estar calmo e fazer as coisas com calma», começou por dizer, esta segunda-feira, em conferência de imprensa.

Questionado sobre um possível interesse em dois jogadores Roma, clube que treinou anteriormente, o técnico português colocou um travão no assunto e rejeitou qualquer hipótese de isso acontecer.

«Tenho zero interesse em qualquer jogador da Roma. Zero! Não quero o Lukaku e não quero o Dybala», avisou.

Por fim, Mourinho falou também de Arda Güler, jovem promessa formado no Fenerbahçe e que agora milita no Real Madrid.

«Arda Güler? Se ele quiser vir, mas está no Real Madrid e é campeão europeu, vai jogar o Mundial de Clubes e é novo. Não acho que tenha na mente um regresso. Mas se ele amar o clube e quiser vir num empréstimo gratuito, se o Real Madrid pagar 75% do salário, nós não dizemos que não», brincou.