José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, explicou aos jornalistas o motivo pelo qual tem apontado o dedo à arbitragem no campeonato turco, comentando ainda a farpa deixada pelo jogador do Galatasaray, Marco Icardi.

O técnico luso tem sido um crítico assíduo da arbitragem no campeonato turco, especialmente nas partidas do líder da Liga turca, o Galatasaray, tendo sido questionado sobre se sentia que isso estava a prejudicar o valor da Liga turca

«Há rumores de que está a prejudicar o valor da marca da Superliga por causa dos seus posts. Concorda?», questionaram Mourinho.

«Depende da forma como se encara a situação. Se está satisfeito com a situação atual, eu estou a prejudicá-la. Se não está satisfeito com a situação atual, se não quer que os seus filhos cresçam a aprender sobre o assunto, pensa o contrário. Estou a fazer o que disse quando vim para cá, estou a trabalhar para o Fenerbahçe, estou a trabalhar para este país, estou a trabalhar neste grande país, onde milhões de pessoas são apaixonadas por futebol. Se estão contentes com esta situação, pensam que estou a fazer mal», começou por dizer o treinadro, esta quarta-feira, na antevisão da partida Fenerbahçe-Anderlecht para a Liga Europa.

«Não é só este ano, já acontece há alguns anos. As pessoas que não estão contentes com esta situação e este efeito que crio no estrangeiro ajuda. As pessoas ficam a saber que algumas pessoas aqui não estão contentes», acrescentou.

Mourinho reagiu à publicação de Mauro Icardi, em que o jogador do Galatasaray brincou com a alcunha do técnico português - Special One - e chamou-o de «The Crying One».

«Prefiro não comentar porque ele é um grande 'GOAT' [o maior de todos os tempos], apenas fico quieto e aceito», disse o Special One, motivando o jogador rival.

Nas contas do campeonato turco, o Galatasaray ocupa a primeira posição, enquanto que a equipa liderada pelo português segue em segundo, com apenas três pontos de diferença.