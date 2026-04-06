Mourinho: «Tenho vontade de não fazer jogar alguns jogadores»
Treinador do Benfica não disse quais os atletas, no entanto
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Mourinho: «Tinha vontade de não fazer jogar mais alguns jogadores»
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«Não me levem a mal, mas apanhámos um Bah como o FC Porto apanhou o Froholdt»
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«Não tenho conseguido transformar o caráter de jogadores para se jogar para o título»
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Mourinho: «A minha decisão? Gostaria de ficar no Benfica»
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«Perdemos a possibilidade de sermos campeões e o controle do segundo lugar»