José Mourinho foi cáustico na reação ao empate com o Casa Pia (1-1), nesta segunda-feira, criticando a postura de alguns jogadores.

«Primeiro lugar é impossível. O objetivo principal é lutar pelo segundo lugar. Mesmo ganhando todos os jogos, não dependemos só de nós. Podemos ganhar todos os jogos e pode ser que o Sporting tenha algum empate. É o objetivo número um. O dois é aquilo que não conseguimos hoje. Ok, somos imbatíveis, mas um empate destes não enobrece a carreira de qualquer um de nós. Tenho de pensar bem, neste momento tinha vontade de não fazer jogar mais alguns jogadores. Mas há valores mais altos que se levantam. São ativos do clube.»