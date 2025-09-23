José Mourinho, novo treinador do Benfica, analisou em conferência de imprensa o empate a um golo ante o Rio Ave, em jogo da primeira jornada da Liga. Mourinho elogiou a exibição na segunda parte e deixou mais críticas à arbitragem.

Avaliação da exibição

«Acho que a segunda parte foi melhor do que na Vila das Aves. Tem mais qualidade e consistência. Os primeiros dez não foram grande coisa, mas tivemos 35 minutos verdadeiramente bons, com bola perdida e recuperada com grande intensidade. Se dividir os meus jogos em quatro partes, esta é a melhor. Considero um pouco naive [ingénuo] termos seis jogadores à frente do portador da bola ao minuto 90, a ganhar 1-0. Não podemos, mesmo que a bola entre nessa zona, atacar o adversário. É frustrante mas é o que é.»

Cansaço sem pré-temporada

«Hoje houve vontade de ganhar, de fazer as coisas bem, de ser Benfica e foi isso que fez esconder algumas limitações a nível físico. Jogaram há dois dias. O trabalho após a pré-época não consigo avaliar, mas houve alguns jogadores que em que se notou falta de frescura. Foram com tudo até ao fim. Na cabeça deles, o nosso golo foi o da vitória, em vez de mudarem o chip e de entrarem na dinâmica de segurar o jogo. Foi o erro que cometemos na segunda parte.»

Críticas à arbitragem

«Não sou obrigado a gostar do futebol atual ou deste golo anulado. O árbitro foi chamado ao VAR e decidiu. Honestamente, não acho que devia ter sido anulado. Assim como um jogador que, eventualmente, simula falta fora da área, aos cinco minutos, mereça levar amarelo [Ivanovic]. Não merecem mais os jogadores que passam o jogo todo a simular lesões e retardar o jogo? Mas a derrota não foi pelo árbitro.»

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?