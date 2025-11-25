«Na última vez que um clube fora das top-5 ganhou a Champions...»
José Mourinho, treinador do Benfica, recordou conquista ao serviço do FC Porto
Na reação ao triunfo do Benfica sobre o Ajax, em Amesterdão, por 2-0, na quinta jornada da fase de Liga de Champions, José Mourinho puxou dos galões ao recordar a vitória na competição em 2004, ao serviço do FC Porto.
Estilo de jogo do Ajax complica chances na Champions?
«Não é da forma como o Ajax quer chegar lá. Tem que ver com os tubarões do futebol europeu. O Ajax tem uma grande história, mas penso que não é um tubarão económico. É como os clubes portugueses. Não são como o Real Madrid. Os títulos da Liga dos Campeões já não são para o Ajax. Quando foi a última vez que um clube fora das principais cinco Ligas ganhou a Champions?»
Jornalista: «FC Porto [em 2004, com Mourinho].»
José Mourinho: «Sim [abana a cabeça]. Sim.»
Manu Silva
«Manu Silva tem de treinar muito, ganhar determinado tipo de intensidade. Metê-lo no jogo tem os seus riscos. Com o jogo a 200 à hora, não podia pô-lo 20 minutos a jogar. O facto de ele ter entrado hoje é simbólico. Quase um ano depois voltou e foi a primeira vez que jogou na Champions. Tem trabalhado muito e sofrido muito. Quem não joga, sofre.»