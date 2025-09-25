José Mourinho, treinador do Benfica, realizou nesta quinta-feira a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Gil Vicente, para a Liga. Mourinho criticou a atuação de Sérgio Guelho, árbitro do Benfica-Rio Ave, e voltou ao tema após uma queixa da APAF.

Falta de presença física no ataque

«Não penso no mercado de janeiro. Disse que o Benfica tem um bom plantel e continuo a dizê-lo. Os três atacantes são bons. Quando digo que falta presença, é um determinado tipo de fisicalidade. Quando se joga contra uma muralha defensiva... contra o Rio Ave jogámos no último terço e não conseguimos muitas vezes entrar em apoios, em profundidades curtas... às vezes, uma presença de um jogador deste tipo vale pontos. Longe de mim pedir alguma coisa em janeiro. O meu trabalho é desenvolver e ajudar a melhorar a equipa.»

Regresso ao Benfica e egocentrismo

«Comecei a carreira aqui, mas estive apenas três meses, oito jogos. Foco-me cada vez mais nos outros, nos adeptos, direções, jogadores. Penso mais neles do que eu e é um bom sentimento.»

Jornalista trata Mourinho por «senhor»

«És o único que me trata por senhor, fazes-me sentir velho. Trata-me por míster que eu fico contente [risos].»

Queixa da APAF

«Eu tento adaptar-me aos locais onde trabalho. Portugal agora é novo para mim. Tenho muito claro que a ofensa pessoal ou pôr em causa a dignidade das pessoas não o posso fazer. E não o fiz. Não posso criticar o trabalho de um árbitro da mesma maneira que milhões criticam o meu trabalho? Não penso que seja muito democrático. Não fiz nada que justifique nenhum tipo de ação disciplinar. Lembro-me de ter dito que o árbitro não teve influência no resultado. Nem disse que o golo devia ter sido validado. Falei no futebol dos dias de hoje. Se quiserem ser objetivos, digam que é proibido falar dos árbitros e tornam a nossa missão mais fácil.»