«Não pus em causa a dignidade nem fiz uma ofensa pessoal ao árbitro»
José Mourinho não entende queixa apresentada pela APAF por declarações críticas do árbitro Sérgio Guelho
José Mourinho, treinador do Benfica, realizou nesta quinta-feira a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Gil Vicente, para a Liga. Mourinho criticou a atuação de Sérgio Guelho, árbitro do Benfica-Rio Ave, e voltou ao tema após uma queixa da APAF.
Falta de presença física no ataque
«Não penso no mercado de janeiro. Disse que o Benfica tem um bom plantel e continuo a dizê-lo. Os três atacantes são bons. Quando digo que falta presença, é um determinado tipo de fisicalidade. Quando se joga contra uma muralha defensiva... contra o Rio Ave jogámos no último terço e não conseguimos muitas vezes entrar em apoios, em profundidades curtas... às vezes, uma presença de um jogador deste tipo vale pontos. Longe de mim pedir alguma coisa em janeiro. O meu trabalho é desenvolver e ajudar a melhorar a equipa.»
Regresso ao Benfica e egocentrismo
«Comecei a carreira aqui, mas estive apenas três meses, oito jogos. Foco-me cada vez mais nos outros, nos adeptos, direções, jogadores. Penso mais neles do que eu e é um bom sentimento.»
Jornalista trata Mourinho por «senhor»
«És o único que me trata por senhor, fazes-me sentir velho. Trata-me por míster que eu fico contente [risos].»
Queixa da APAF
«Eu tento adaptar-me aos locais onde trabalho. Portugal agora é novo para mim. Tenho muito claro que a ofensa pessoal ou pôr em causa a dignidade das pessoas não o posso fazer. E não o fiz. Não posso criticar o trabalho de um árbitro da mesma maneira que milhões criticam o meu trabalho? Não penso que seja muito democrático. Não fiz nada que justifique nenhum tipo de ação disciplinar. Lembro-me de ter dito que o árbitro não teve influência no resultado. Nem disse que o golo devia ter sido validado. Falei no futebol dos dias de hoje. Se quiserem ser objetivos, digam que é proibido falar dos árbitros e tornam a nossa missão mais fácil.»