Na antevisão ao Sp. Braga-Benfica, da 16.ª jornada do campeonato nacional, José Mourinho foi confrontado com a possibilidade de perder Nico Otamendi no mercado de janeiro. O argentino tem sido associado ao Barcelona.

Nico Otamendi

«Não tenho medo nenhum de perdê-lo, o Otamendi não disse nada, o Rui Costa, Mário Branco ou Simão Sabrosa não disseram nada. Não tenho motivo nenhum até que algum nos diga alguma coisa. O Otamendi tem uma relação muito aberta e nenhum deles falou sobre esse sentido. Estarei preocupado quando algum deles me disser alguma coisa.»

Boa fase do Benfica, mas também dos rivais

«O sucesso das equipas tem que ver também com o sucesso ou insucesso das outras equipas. Se os outros tivessem perdido pontos estaríamos mais perto. Mas desde que tu ganhes, não te afastas. A única coisa que depende de nós são os resultados. O jogo de Braga é uma final, mas são todos. A única coisa que temos feito nos últimos tempos é jogar finais. O jogo contra o Estoril, a meia-final com o Braga também. É o mês de janeiro que nos espera, após dezembro ter sido igual.»

Evolução do modelo de jogo

«Quando perdemos o [Dodi] Lukebakio ficámos um bocadinho coxos relativamente àquele perfil de jogador. Demos à equipa uma outra dimensão. Começámos a ser mais compactos. A partir de uma base de jogo de grande solidez, a equipa ficou confortável. Começámos a ter uma rotina de pressão que fez de nós uma das equipas que mais pressiona no campo avdersário.»