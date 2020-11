Disputadas oito jornadas, o Tottenham ocupa o segundo lugar da Premier League, a um ponto do líder Leicester e com os mesmos 17 pontos do campeão Liverpool.

A campanha da equipa de José Mourinho tem surpreendido os mais céticos, de tal maneira que já há quem fale na possibilidade de os spurs poderem vencer o título. E esse alguém é nada mais, nada menos do que Gary Neville, glória do Manchester United.

«Disse há algumas semanas que o Tottenham não podia ganhar o campeonato, e ainda acho que não podem. Mas eles têm jogadores no ataque para isso. Pensas na qualidade do ataque e dos avançados e é incrível», disse, no seu próprio podcast.

De resto, já outra glória do futebol britânico, Jamie Carragher, se tinha manifestado, há algumas semanas, na possibilidade de Mourinho vencer a liga inglesa. O antigo defesa do Liverpool admite que seria bom ver o Special One a triunfar novamente.

«Obviamente quero que o Liverpool vença o campeonato, mas se houver outro campeão, adoraria ver José Mourinho vencer novamente», afirmou, no Monday Night Football.

«Disseram tantas coisas sobre ele recentemente: acusaram-no de estar ultrapassado, que o seu futebol já é de outra época. Adorava que ele ganhasse novamente e que apontasse os dois dedos aos especialistas e à imprensa, seja quem for», prosseguiu.

Carragher continuou depois: «Seria uma boa história. Depois do que ele conquistou na carreira, ainda é muito criticado porque irrita as pessoas em momentos diferentes, mas era bom vê-lo a ganhar outra vez de uma maneira diferente.»