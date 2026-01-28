Mesmo para um treinador experienciado como José Mourinho, tornou-se difícil conter as emoções com o golo de Anatoliy Trubin, na vitória por 4-2, contra o Real Madrid. Mourinho revela que pediu desculpa a Arbeloa pelas celebrações efusivas.

Conversa com Álvaro Arbeloa

«Pedi-lhe desculpa pela forma como celebrei. O Álvaro é um grande do futebol e compreende que, naquele momento, esqueces-te de quem está do outro lado. Esqueces-te de que é o Real Madrid, que é o Álvaro, de tudo.»

Resposta pessoal às críticas

«Não sou importante, até porque há coisas que por muito que tentes, há coisas que não se apagam, não tem solução. Por muito que queiram apagar, a minha carreira não se apaga. Falo do Benfica como clube, como equipa, os jogadores não são os melhores, mas também não são os piores. Falo principalmente no Benfica.»

Regresso às eliminatórias da Champions

«Estou a pensar mais nos jogadores e no clube do que em mim mesmo. Ganhar ao Real Madrid e estar na fase de eliminatórias é um prestígio. Mas estou numa fase em que penso menos em mim. Penso mais nos jogadores, no clube. Centro-me em desfrutar. Para esta gente, jogar a eliminatória é uma oportunidade fantástica.»