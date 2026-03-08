Na reação ao empate no Clássico (2-2), entre Benfica e FC Porto, José Mourinho analisou os pontos-chave da derrota e admitiu que preferia ter jogado com outro meio-campo.

«É muito difícil jogar contra o FC Porto. Têm uma fisicalidade tremenda. Têm quatro alas e qual deles o mais rápido. Honestamente são muito superiores a nós na intensidade do jogo. O nosso melhor jogo contra eles foi com Aursnes e Barreiro no meio-campo. E tivemos muita bola, perdemos muito pouca bola. Se perdermos a bola, eles vão de mota e tu de bicicleta. Eles fizeram o jogo que queriam. Levam um bom resultado para eles, mas vieram para ganhar. São peritos na gestão do jogo e levaram o João Pinheiro atrás.»

«É tão óbvio que tenho de dizer. Uma coisa é jogar com Aursnes e Barreiro, outra coisa é com Enzo e Ríos. Não digo que uns são melhores do que outros. São completamente diferentes. e Para o FC Porto é muito melhor a equipa que fomos. O Barreiro não podia jogar mais do que 10 ou 15 minutos. Foi ele que definiu. Manu é igual ao Enzo, Sudakov igual ao Barreiro, Lukebakio sem condições para o meter ao intervalo. Ao intervalo quis equilibrar a equipa ao nível psicológico. Vamos rebentar com eles porque rebentaram connosco. Mesmo quando tiram dois Ferraris para pôr dois McLarens, o risco estava lá. Se fizessemos o 2-1, o jogo podia mudar como mudou, foi o que lhes disse.»