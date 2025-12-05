José Mourinho
Há 17 min
«Rodrigo Rêgo passou de escondido nos sub-23 a jogar na Champions»
José Mourinho foi lacónico quando questionado sobre o facto de o extremo não ter jogado contra o Sporting
José Mourinho foi lacónico quando questionado sobre o facto de o extremo não ter jogado contra o Sporting
De titular, a não utilizado, Rodrigo Rêgo ficou de fora das escolhas de José Mourinho, treinador do Benfica, diante do Sporting (1-1). Questionado sobre esse facto pelo Maisfutebol, Mourinho rebateu em conferência de imprensa posterior ao jogo.
«Rodrigo Rêgo passou de andar escondido nos sub-23 e na equipa B, nunca ser chamado a uma Seleção Nacional... passou daí, a numa semana jogar no Benfica na Champions League, na Taça da Liga, e no Campeonato nacional. Essa é a trajetória do Rodrigo Rêgo que merece ser realçada.»
