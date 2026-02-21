Na reação ao triunfo sobre o AVS por 3-0, José Mourinho pediu mais reconhecimento na imprensa pela aposta nos jovens da formação e mostrou-se contente pelo regresso de Alexander Bah à competição.

Regresso de Alex Bah

«Bah mais do que satisfeito. Tive dúvidas entre ele jogar de início ou não. Ele assumiu a responsabilidade comigo de que 90 minutos era demais. Decidimos que ele ia jogar de início. Se o jogo não estivesse controlado punhamos o Dedic. Com o jogo controlado podíamos baixar o Sidny. Voltamos a ter Bah e Dedic com o Banjaqui. Muito contente.»

José Neto

«Menos mal que é o Benfica porque se fosse outro clube a meter jogadores de 17 anos de início, como fazemos bastantes vezes, seria primeira página, seria abertura de muitos programas. Como é o Benfica, passa ao lado. Não deixo de passar ao lado, não só o nosso trabalho como de todas as mãos dos treinadores por onde eles passaram, inclusive na FPF. Não consigo deixar passar em branco. Se eu estivesse na bancada e não conhecesse os jogadores, não acreditaria que o nosso lateral-esquerdo [José Neto] tem 17 anos.»