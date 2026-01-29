Mourinho afirma que houve mais mérito do Benfica do que demérito do Real Madrid na vitória épica por 4-2, nesta quarta-feira, e segurou Andreas Schjelderup no plantel após o norueguês ser associado ao Club Brugge.

Andreas Schjelderup

«Fala-se muito dele, mas nos últimos 4 jogos jogou todos. Foi titular contra a Juve, Rio Ave, jogou no Dragão, em jogos importantes. É um jogador que joga, pode não ter jogado por um determinado período. Mas acredito que este Andreas é melhor do que aquilo que encontrei. É mais parecido com aquilo que quero. Não podem jogar todos. Este é um miúdo que tem um caminho a percorrer. Dizer que está à venda... uma coisa é estar à venda, outra coisa é haver ofertas por ele. Não é a ir para uma Liga mais fraca, uma equipa mais fraca, que vais ao Mundial. Se o objetivo dele é ir para o Mundial é com jogos como estes. Estou super contente pelo miúdo. Grande vitória.»

Impacto da vitória no grupo

«A equipa é a mesma. É unida, é boa gente. É gente que sofre com os resultados negativos, que não desiste, que vai até ao fim. À quinta jornada tínhamos zero pontos. Eles foram até ao fim. Se hoje tivesse ganho 3-2, morria de pé. Não ganhamos muita coisa. Aquilo que ganhámos é a possibilidade de mais uma noite importante na Luz. Economicamente não há grande diferença, é mais uma receita de estádio, mas ao nível do prestígio é imenso. Eventualmente, eu gostaria que os jogadores tivessem ganho mais um bocadinho de respeito. A ver se temos essa coisa.»

Mérito na vitória

«Vi um grande Benfica. Entendo que analisas o Real Madrid, porque és espanhol [jornalista]. Mas o meu foco é no Benfica. Fizemos um jogo absolutamente incrível. Disse aos jogadores que estes jogadores matam. Kylian matou-nos. Fizemos um jogo extraordinário contra Nápoles, Leverkusen e perdermos... hoje fizemos o nosso melhor jogo na Champions. Contra o Madrid, se não fores perfeito, não tens oportunidade.»