Na reação ao Clássico deste domingo, entre Benfica e FC Porto (2-2), José Mourinho considerou que o facto de a sua equipa não ter ganho retira ao Benfica, na prática, as chances de ser campeão.

«Aconteceu o mesmo que aconteceu na primeira volta. Sp. Braga empata com o Sporting, nós também. A classificação não altera, mas já não podemos recuperar diretamente pontos ao FC Porto. Honestamente, considero difícil a recuperação de sete pontos. Não se pode dizer que um ou outro tenham um confronto direto. Não me parece fácil que o FC Porto perca pontos.»