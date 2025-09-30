«Feliz», mas ciente da «responsabilidade acrescida» que é treinar o Benfica. É assim que se sente José Mourinho, em entrevista à televisão brasileira TNT Sports.

Sentado na bancada do Stamford Bridge, o estádio que o Chelsea, próximo adversário do Benfica, chama de casa, Mourinho falou do passado mas também do presente.

«Sinto-me bem por todos os motivos possíveis. Porque fui feliz aqui, é como voltar a casa. Porque treinar o Benfica apesar da minha incrível experiência, é uma responsabilidade acrescida. É um dos maiores, para não dizer mesmo o maior desafio da minha carreira, por tudo aquilo que o Benfica significa. E porque significa voltar à Champions. Nos últimos anos, joguei Liga Europa e Liga Conferência, fui a duas finais e foi bom, mas Champions é Champions», justificou.

Recordando a alcunha de 'Special One', Mourinho sublinhou a paixão que ainda sente pelo jogo apesar de já terem passado mais de 20 anos desse momento.

«Eu não me revelei como 'Special One'. Disse que era um dos especiais. Os ingleses trataram de fazer o 'carnaval'. Sou tão apaixonado por isto como em 2004, quando cheguei cá. Isso é o melhor sentimento. Você pode dizer que estou a sentir alguma pressão, mas é exatamente o contrário. Estou muito feliz», garantiu.

Questionado sobre dois jogadores que saltaram do Brasil para as duas equipas em compita, Mourinho elogiou Estêvão, do Chelsea, dizendo que «joga ao mais alto nível». Além disso, pede tempo para conhecer Richard Ríos.

«O 'Robert' [engano de Mourinho], está numa equipa que não está no seu melhor, mas é um fantástico trabalhador. Estou a tentar percebê-lo melhor e tentar retirar o melhor dele. Temos de pedir aos jogadores coisas que eles são bons a fazer. Vou precisar de um tempo com o Richard para ter esta empatia de trabalho», avisou.

Por fim, Mourinho rejeitou ter sido contactado pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, para ser selecionador do Brasil. «Não, diretamente não. Nestas coisas há sempre muita gente que fala. Agentes, intermediários, ex-jogadores...», disse.

O Benfica joga contra o Chelsea nesta terça-feira, em duelo da segunda jornada da Liga dos Campeões, pelas 20 horas. Pode acompanhá-lo AO VIVO no Maisfutebol.

