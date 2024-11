Este domingo, o Fenerbahçe de José Mourinho venceu em casa do Trabzonspor, por 3-2, com um golo já em tempo de compensação, somando mais três pontos na 11.ª jornada da liga turca.

Aos 42 minutos, Fred abriu o marcador e colocou o Fenerbahçe na frente, depois de uma assistência de En Nesyri.

O jogo foi para intervalo e mais não se registou. Aos 59 minutos, Simon Banza, emprestado pelo Sp. Braga, empatou a partida, de penálti. O 2-1 voltou a surgir dos pés do congolês, novamente aravés de uma grande penalidade, aos 67 minutos.

A perder por 2-1, a equipa de José Mourinho reagiu e empatou aos 75 minutos, golo de Dzeko. O 3-2, que garantiu os três pontos ao técnico português, foi marcado já para lá dos 90, aos 12 minutos de compensação, autoria de Sofyan Amrabat.

Nos festejos, Mourinho correu para o relvado, mas acabou por tropeçar e deu algumas cambalhotas.

O português Pedro Malheiro foi titular e totalista no lado do Trabzonspor.

No final do encontro, José Mourinho ainda trocou palavras acesas com Enis Destan, mas os ânimos acabaram por serenar e não se chegou a vias de facto. Na saída para os balneários, o treinador luso protagonizou um novo momento, saltando de alegria ao festejar com os próprios adeptos.

Com este resultado, o Fenerbahçe está em segundo lugar do campeonato turco, com 23 pontos. O Trabzonspor é 11.º, com 12.