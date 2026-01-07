José Mourinho criticou a atuação do Benfica na derrota ante o Sp. Braga, nesta quarta-feira, por 3-1, na meia-final da Taça da Liga. Deixou mensagens internas sobre a mentalidade dos jogadores.

«Como é que eu encarei o jogo? Como todos. Fiz algo depois do jogo que normalmente não faço, que é falar depois do jogo. Obviamente, não percebi recetividade para o diálogo no balneário. Acabou por ser um monólogo. Não quero acreditar que um jogador do benfica esteja nervoso por jogar uma meia-final da Taça Allianz, senão não é jogador para o Benfica. Do mesmo modo, também não quero acreditar que tenhamos encarado o jogo de modo sobranceiro.»

Um «arraso» aos jogadores?

«Acha que arrasei? Critiquei muito? Como é que convenço os jogadores depois da derrota? Acho que não tenho de convencer. É trabalhar no máximo das nossas potencialidades. Arrasar jogadores não foi essa a intenção. Se eu elogiasse você dizia que eu era choné, eu não vendo histórias da Carochinha. Eu tento ser honesto.»