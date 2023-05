Um dia depois da importante vitória frente ao Bayer Leverkusen, José Mourinho aproveitou o tempo livre e deslocou-se ao Foro Italico para marcar presença no Masters 1000 de Roma.

O técnico português dos romanos é uma das figuras ilustres que marca presença no duelo de Novak Djokovic frente a Tomas Martin Etcheverry, da segunda ronda, e antes da partida trocou até algumas palavras com o número um do mundo.

O vídeo foi partilhado nas redes sociais pelo torneio, no qual Mourinho se aproxima de Nole e os dois trocam um cumprimento caloroso.

Ora veja: