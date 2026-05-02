Depois do empate entre Famalicão e Benfica (2-2), num jogo com alguns lances polémicos de arbitragem, José Mourinho foi irónico e conciso na reação ao duelo, em flash interview concedida à Sport TV.

«Já que estamos quase a chegar ao fim, quero dizer que este jogo diz muita coisa daquilo que foi este campeonato. Quero dar os parabéns ao FC Porto por ser um justo campeão. Os parabéns aos meus jogadores pela bravura até hoje. E em especial hoje. Vamos tentar com tudo fazer esse milagre de ficar à frente do Sporting. Acho que vamos conseguir.»