O treinador português José Mourinho, que findou a sua passagem pelo Fenerbahçe, deixou na manhã deste sábado a Turquia, tendo sido apanhado pela imprensa turca no aeroporto, em Istambul.

As imagens captadas pelo canal A Spor num dos momentos em que estava sentado no aeroporto, à espera do voo, mostram Mourinho tranquilo, a mexer no telemóvel.

Não foram prestadas declarações à imprensa por parte do português, mas Mourinho acedeu a alguns pedidos de fotografias, tendo seguido depois para a fila, rumo ao voo de saída de solo turco.

Mourinho, de 62 anos, deixa o Fenerbahçe quando iniciava a sua segunda época no clube, saindo após a derrota por 1-0 ante o Benfica, que ditou a ida dos turcos para a Liga Europa, falhando o apuramento para a fase de liga da Liga dos Campeões.