José Mourinho não tem dúvidas quanto à música que quer ouvir no Estádio Olímpico: o treinador português escolhe o hino da Roma, e garante que já conhecia a letra antes de chegar ao clube.

Mourinho já passou pelo mítico palco da capital italiana como adversário, nos tempos em que treinava no Inter. Agora a sensação será diferente.

«A música que quero ouvir, e que quero ouvir muito, todas as semanas, é o hino da Roma no Olímpico. E tenho de ser honesto, mesmo como adversário eu sabia a letra porque é linda. Eu como adversário ia ao estádio e desfrutava imenso daquela música com aquela paixão. Agora que estou deste lado quero ouvi-la imenso», disse Mourinho nas redes sociais do clube.

No último jogo-treino disputado, a Roma venceu o Triestina por 1-0.