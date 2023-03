O título de campeão francês é mais do que provável, mas o Paris Saint-Germain já está eliminado da Liga dos Campeões e, por isso, a continuidade de Christophe Galtier tem sido posta em causa.

Ora, para Jérôme Rothen, antigo internacional francês que fez carreira no PSG, o eventual sucessor de Galtier só pode ser um: José Mourinho.

«Não estou a pedir a Galtier que se demita. Mas se for uma decisão do clube, acho que o sucessor só pode ser o José Mourinho. É um treinador exigente e duro, com muita experiência em diferentes contextos», disse, na RMC Sport.

«Seria respeitado por todos os jogadores no balneário. Haveria disciplina, algo que desapareceu do clube há anos. Não deixaria passar nada, não teria medo dos jogadores», acrescentou.

Rothen continuou depois nos elogios ao atual treinador da Roma: «O Mourinho ganhou títulos em todos os clubes, exceto no Tottenham. O que mais gosto nele é que é um verdadeiro fanático pelo futebol e isso é o que faz falta. Despertar a maioria dos adeptos que estão adormecidos. E voltaria a ter grandes recursos para atacar a Liga dos Campeões, uma competição que já ganhou duas vezes.»