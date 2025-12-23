José Mourinho, treinador do Benfica, enalteceu a exibição de Prestianni na vitória sobre o Famalicão em casa, por 1-0, em duelo da 15.ª jornada do campeonato nacional, no Estádio da Luz.

Aursnes na posição dez

«Pode oferecer esta combatividade. O Barreiro salta mais alto, Aursnes é mais posicional. Ele só não joga a guarda-redes, mas a sua origem é seis. Tem menos intensidade nas distâncias que o Barreiro. Mas quando o bloco se compacta, ele dá-nos essa segurança. É muito difícil para os adversários quebrarem-nos. Eles têm rapazes com muita qualidade técnica e volocidade, mas não ameaçaram. O facto de ele jogar ali e não Sudakov, foi para dar solidez.»

Prestianni homem do jogo

«Um jogador que tem drible, um contra um. Joga melhor na esquerda do que na direita mas fez um bom trabalho para nós. Acho que ainda tem dificuldades de ser intenso nos noventa minutos. Às vezes esquecemo-nos que ele tem a mesma idade dos miúdos que vêm aqui ocasionamelnte. Vai continuar a ter oportunidades para crescer com minutos em campo.»

Benfica não saiu na pressão

«Ou não quis sair. Ou o treinador disse para não sair. Receio? Sou honesto consigo - Quando se ganha por 1-0 ou 2-1, se o treiandor não receia, é ultraconfiante ou mentiroso. Não vamos dar bola ao Trubin e mete-lo numa situação de dificuldade. Quando metemos o Rego e o Ivanovic é para pôr gente com perna e que corre.»

Evolução do Benfica

«O impacto que os resultados têm é os jogadores perceberem que, quando cumprem rigorosamente é que pedido, quando têm empatia funcional entre eles, vencemos mesmo quando não se joga de forma brilhante. A equipa sente-se confortável. Se preferia ter um jogo brilhante, sim. Deve-se dar mérito a quem impede de fazer um jogo brilhante, como o Famalicão. Acabamos por estar a sofrer pelo resultado, mas eles fizeram só um remate à baliza, em que perdemos a bola em zona frontal. O jogo tem aquele nervosismo do resultado.»