Quique Flores considera que José Mourinho mudou o seu «temperamento» nos últimos anos e tornou-se uma pessoa diferente, sobretudo pelo «suavizar» do discurso.

Em entrevista ao jornal AS, o antigo técnico do Benfica refere que Mourinho é o tipo de treinador que leva os jogadores ao limite e cuja energia cria tensão no grupo.

«Como todos os outros, Mourinho também mudou. Não tem o mesmo temperamento que tinha, suavizou o discurso e, provavelmente, é um Mourinho diferente. É um treinador que transmite tanta energia aos jogadores que até chega a criar tensão», começa por referir.

«Quando isso acontece, muitas coisas podem acontecer, porque o ambiente no futebol já é bastante volátil. A verdade é que o Mourinho leva-te sempre ao limite e, embora esteja mais moderado, a mensagem futebolística é a mesma. Ele quer os jogadores totalmente comprometidos», acrescenta.

Questionado sobre um possível regresso de José Mourinho ao comando técnico do Real Madrid, Quique Flores não tem certezas de que tal se possa tornar uma realidade.

«Dá a sensação de que tem uma boa relação com Florentino Pérez, é um dos treinadores que criou melhor ligação com o presidente (do Real Madrid). Não sei até que ponto o regresso podia tornar-se realidade», confessa.