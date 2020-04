Mesul Ozil deu uma entrevista à Marca em que repassou vários momentos dos anos de carreira que viveu no Real Madrid. A começar com o momento de assinatura do contrato, numa altura em que tinha vontade de assinar, sim, mas pelo Barcelona.

«Depois do Mundial 2010, fui contactado por Real Madrid, Barcelona, ​​Arsenal, Bayern e Manchester United. O meu favorito era o Barça: nenhuma outra equipa jogava um futebol tão bonito quanto eles», referiu Ozil.

«Pensava assinar pelo Barcelona. Mas Guardiola não me fez saber que ele me queria, a sua ausência deixou-me desconfiado. Diziam que ele estava de férias. Mourinho foi muito convincente. Afável e persistente. Foi precisamente o oposto do treinador do Barcelona. Por isso decidi pelo Real Madrid e por trabalhar com José Mourinho.»

O alemão tornou-se então uma peça fundamental na equipa do treinador português, participou em grandes choque contra o Barcelona de Guardiola e foi uma vez campeão espanhol. Mas Ozil não esquece também os maus momentos: por exemplo o dia em que teve uma discussão muito feia com Mourinho, no intervalo de um jogo com o Desportivo Corunha.

A discussão começou com Mourinho a interpelá-lo. «Achas que dar dois bons passes é suficiente? Achas que és tão bom que dar 50 por cento de passes certos é suficiente?», perguntou o treinador.

«Ele olhou para mim com seus olhos castanhos escuros. Inclinei-me para trás. Parecíamos dois boxeadores antes do primeiro assalto. Ele estava apenas à esperando minha resposta. Naquele momento odiei-o, embora na realidade eu o amasse», recorda Ozil.

A discussão continuou. «Quero que jogues como sabes. Quero que lutes pelas bolas como um homem. Sabes como disputas as bolas divididas? Não? Eu vou te mostrar!», insistiu Mourinho, fazendo depois uma postura de braços caídos, encostados ao corpo, enquanto dava saltinhos pelo balneário.

Ozil não se aguentou. «Se és tão genial, joga tu sozinho. Tenha aqui a camisola. Veste-a. Boa sorte», atirou o alemão em direção a Mourinho. O treinador não desistiu. «Estás a desistir agora? És um covarde. O que queres? Tomar um banho quente e lavar o cabelo? Queres ficar sozinho? Ou preferes mostrar aos teus colegas, aos adeptos e mim próprio o que consegues fazer? És um bebé chorão Vai tomar banho. Não precisamos de ti.»

A conversa acabou com Ozil a pegar na toalha e a passar em frente a Mourinho, em direção ao duche, para tomar um banho. Mais tarde, admitiu o alemão, pediu desculpa aos colegas pela atitude.