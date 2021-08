José Mourinho usou as redes sociais para congratular Fernando Pimenta, que venceu a medaha de bronze na canoagem em Tóquio2020. Aquilo que Mourinho não esperava era que a publicação fosse bloqueada pelo Instagram por violação de direitos de autor.

O vídeo que o treinador português publicou, relativo à prova de Pimenta nas olimpíadas, foi apagado, mas a mensagem ao atleta olímpico seguiu na mesma.

«Bloquearam o meu vídeo do grande Fernando Pimenta devido a copyrights. Segue a foto com a minha admiração por um tuga cuja medalha lhe saiu do corpinho com muito e muito trabalhinho», escreveu José Mourinho no Instagram.

Este caso não é isolado. A atleta jamaicana Elaine Thompson-Herah, que venceu a medalha de ouro nos 100 metros e nos 200 metros de atletismo em Tóquio2020, viu a sua conta de Instagram bloqueada por algumas horas pela partilha do vídeo das suas provas nos Jogos.