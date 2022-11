José Mourinho estava absolutamente descontente com a atitude de um dos jogadores da Roma após o empate com o Sassuolo e revelou-o da forma mais clara possível após a partida.

O treinador português afirmou à DAZN:

«O esforço da equipa foi traído pela atitude de um jogador pouco profissional. Ele traiu todos os outros. Não falei assim do Ibanez contra a Lazio, porque a atitude foi top. O erro faz parte do jogo, a atitude antiprofissional e incorreta com os companheiros desagrada-me. Já o disse no balneário, algo que não faço com frequência. Depois das partidas, não tenho o hábito de falar com a equipa. Eu tinha dezasseis jogadores em campo, gostei da atitude de quinze. Não gostei de um e disse-lhe.»