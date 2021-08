O treinador da Roma, o português José Mourinho, considerou que o duelo com o Trabzonspor é de dificuldade elevada para a Liga Conferência.

«Honestamente, não parece um jogo da Liga Conferência. Quando esta competição foi criada, ficou a ideia de que não iria incluir equipas de topo. No entanto, este é um jogo ao nível da Liga Europa ou até mesmo da Liga dos Campeões», afirmou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão da primeira mão do playoff, e citado pela Lusa.

«A Roma e o Trabzonspor participaram na Liga dos Campeões em anos recentes. É uma pena que na próxima semana [após o jogo da segunda mão], uma destas equipas tenha de ficar fora da competição, porque são duas equipas de qualidade», disse.

Este é o primeiro jogo oficial de José Mourinho à frente dos italianos, que sublinhou a «vontade de todos os elementos do clube em trabalharem e evoluírem», e acrescentou que «há potencial e espaço para melhorar os resultados alcançados nos últimos anos».

«Vamos fazer de tudo para ganhar ambos os jogos e não apenas no agregado da eliminatória. Não podemos entrar em campo a pensar que depois poderemos resolver as coisas no Olímpico. Queremos ganhar já», vincou.