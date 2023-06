José Mourinho perdeu a final da Liga Europa frente ao Sevilha, mas colecionou vários momentos à Special One durante a noite.

Desde logo no relvado, quando entregou a medalha de finalista vencido a um jovem adepto. Depois, na zona dos autocarros das equipas, fez uma espécie de espera ao árbitro para lhe dirigir algumas palavras pouco simpáticas.

Mas houve mais.

O treinador da Roma felicitou o homólogo do Sevilha, José Luis Mendilibar, ainda antes do término do encontro. Momentos antes de Montiel bater o penálti decisivo para a equipa espanhola, Mourinho aproximou-se de Mendilibar e cumprimentou-o, como que a dar os parabéns pela vitória. Assim que virou costas, Montiel marcou e soltou a festa do Sevilha.

Ora veja: