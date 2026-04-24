Em antevisão à receção ao Moreirense para a Liga, José Mourinho abordou também a continuidade no Benfica e revelou, com humor à mistura, o motivo pelo qual está «chateado» com Rui Costa.

Continuidade no Benfica

«Não quero dizer mais nada sobre isso. Já disse o que tinha a dizer. Notícias que saíram hoje dizem que estou chateado com o presidente [Rui Costa]... o motivo pelo qual estou chateado é porque ainda não me deu o meu emblema de 25 anos de sócio. Deram a todos menos a mim. De resto, tudo bem. Toda a gente sabe qual é a situação. Quando a época acabar, temos dez dias para continuar ou separar, já disse o que tinha dizer.»

Foco dos jogadores no campeonato

«Já disse o suficiente sobre isso, não preciso de repetir.»