O Marine informou que vendeu 17 mil bilhetes virtuais para o jogo da Taça de Inglaterra com o Tottenham de José Mourinho e a contagem continua, até ao início do encontro deste domingo.

O clube do oitavo escalão do futebol inglês recebe os Spurs na prova, mas viu-se privado de público e, assim, sem uma receita de bilhética importantíssima.

Now at 17,175 🙌🖤🧡🤍 TEAM NEWS On Friday @Arsenal offered us Ozil on loan to help us beat @SpursOfficial . I’m sorry our bench is already sorted unfortunately ✋🤣 https://t.co/yOOcuCIMI6 #COYM with https://t.co/3AVFU6xADJ

Desse modo, o clube onde atua o luso guineense Germano, com o qual o Maisfutebol falou nesta semana que passou, teve a iniciativa de vender bilhetes virtuais para o duelo com os Spurs.

Em conferência de imprensa, José Mourinho admitiu que ia adquirir um bilhete e, assim, candidatar-se a orientar o Marine numa partida particular. É que o clube de Crosby, zona de Liverpool, vai fazer um sorteio com os bilhetes e, quem vencer, poderá orientar a equipa num amigável da próxima pré-temporada.

«Vou comprar um bilhete», disse Mourinho na antevisão ao duelo deste domingo. «Mesmo que vença, não poderia orientar a equipa porque teremos a nossa pré-temporad também, ou seja, não sei se teria condições para o fazer, mas pelo significado que tem, vou comprar um bilhete, sim», concluiu.

15,000 tickets sold. Our target was to sell 600. Incredible. Thank you @SpursOfficial & everyone who has bought a ticket. We will never forget it.



We will keep updating the numbers through the day and we believe the final attendance will be announced by BBC.

THANK YOU. #COYM