Os últimos resultados não têm sido bons, mas José Mourinho está de pedra e cal na Roma. Quem o garante é Tiago Pinto, diretor-desportivo do emblema romano.

Em entrevista à Sky Sports, o antigo dirigente do Benfica afirmou que o Special One vai ser um dos melhores treinadores da história do clube.

«Não teria sido possível ter Mourinho sem uma estratégia, ele está totalmente alinhado com o nosso projeto. Quando falamos de futebol sustentável, não significa que não queiramos ganhar, mas sim que queremos fazer as coisas de acordo com o nosso plano», começou por dizer.

«Não queremos construir uma equipa instantânea, mas sim trabalhar para melhorar dia após dia, também graças à experiência e à liderança de José Mourinho. Ele não é um treinador para equipas instantâneas, se calhar construiu essa imagem porque treinou os maiores clubes do mundo e talvez essas equipas não tivessem o tempo, o projeto e a estratégia da Roma», continuou.

Tiago Pinto atirou depois: «Contratámos o Mourinho por causa da experiência, da inteligência e da liderança que tem. Isso é perfeito para desenvolver esse projeto de três anos. Queremos mudar a mentalidade da equipa, reconstruir o plantel e desenvolver todos os jogadores. E devo dizer que, após quatro meses, a escolha foi acertada e que ele [Mourinho] será um dos treinadores mais importantes da história da Roma.»