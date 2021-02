E na 21.ª temporada como treinador, José Mourinho perdeu pela primeira dois jogos consecutivos em casa para o campeonato, de acordo com a Opta.

Esta noite, o «seu» Tottenham foi derrotado pelo Chelsea e averbou o segundo desaire seguido a jogar no Tottenham Hotspur Stadium, depois da derrota no passado dia 28 de janeiro, perante o Liverpool.

De resto, além dos 21 anos, foram precisos 327 jogos para o Special One somar este registo negativo.

1 - In what was his 327th home league match, Spurs boss José Mourinho has suffered back-to-back league defeats on home soil for the very first time in his managerial career. Questions. pic.twitter.com/LB6fAhV1uU