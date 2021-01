Apesar da vitória tranquila por 2-0, em casa, não se pode dizer que José Mourinho tenha tido um jogo descansado no banco frente ao Brentford. O treinador português não sabe descansar e, apesar de menos efusivo, esteve sempre muito ativo na linha lateral, ora dando instruções para dentro de campo, ora falando com os adjuntos, ora celebrando ativamente os golos da equipa. No final da partida, fez questão de cumprimentar individualmente os jogadores do Tottenham.