José Mourinho voltou a puxar dos galões para defender que tem feito um bom trabalho à frente do Tottenham, atual sétimo classificado da Premier League.

Na véspera do jogo com o Crystal Palace, da última jornada do campeonato, o técnico português frisou que, desde a sua chegada, os spurs são a quarta melhor equipa da prova.

«Se isto é sobre indivíduos e a minha situação individual, sou o quarto no campeonato. Se acha que preciso de mostrar alguma coisa, tudo bem, vou tentar», disse Mourinho, diretamente a um jornalista, citado pela The Guardian.

«Quando cheguei a equipa estava em 14.º, a oito pontos do Arsenal. E, se quiser rir comigo, sou o campeão dos últimos cinco jogos», acrescentou o técnico.

Apesar de ainda faltar um jogo para acabar a Premier League, Mourinho aponta já à próxima época: «Estou ansioso pela próxima temporada, essa é a minha missão. Acho que estamos a ir na direção certa. Calmos, organizados, a pensar bem em tudo… Estamos muito equilibrados e juntos. Passo a passo, terminaremos com uma equipa melhor e mais equilibrada do que temos agora. Manter os grandes jogadores que temos é muito importante.»