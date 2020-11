O instagram de José Mourinho tem sido um dos temas mais falados dos últimos tempos no mundo futebolístico e o técnico do Tottenham voltou a dar «show» nessa rede social.

Mourinho aproveitou a paragem internacional para falar sobre os jogos das seleções, mas num tom que parece ser bastante irónico.

«Incrível semana de futebol. Grandes emoções nos jogos da seleções, amigáveis soberbos e total segurança. Resultados aos testes da covid-19 após os jogos, pessoas estranhas a correr no campo enquanto há equipas a treinar e muito mais. Depois de outro treino com apenas seis jogadores, agora é hora de cuidar de mim», escreveu o Special One, acompanhado de uma fotografia onde aparece a exercitar as pernas.